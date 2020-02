Entrega Seculta instrumentos musicales con el Presidente de la República

Comunicado

Ciudad de México, 3 de febrero de 2020. – La titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Adriana Aguilar Escobar, atestiguó y participó en la entrega simbólica de instrumentos musicales que hiciera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a jóvenes oaxaqueños.

Lo anterior, durante la conferencia de prensa que realiza el Ejecutivo Federal en el salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde también estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quienes explicaron el destino de los 16 millones de pesos obtenidos por medio de una subasta para dotar de instrumentos musicales a las bandas oaxaqueñas de las ocho regiones de Oaxaca.

En una intervención, el Presidente de México, señaló que “la música es cultura, es arte; es mejor una flauta que un fusil”.

En tanto, Alejandra Frausto dio la bienvenida a las autoridades municipales, niños y jóvenes de las diferentes escuelas musicales que recibieron de manera simbólica los instrumentos. La funcionaria detalló que “la música permite la continuidad del rito, a la usanza de los pueblos indígenas, el rito permite la continuidad de la vida y esa es nuestra apuesta: la vida y la música”.

Asimismo, agradeció la subasta que se realizó en “Los Pinos”, donde se obtuvo 16 millones de pesos con los cuales se adquirieron cerca de mil instrumentos que se entregarán a partir de hoy y hasta dentro de tres meses, detalló la funcionara federal.

Dijo que los instrumentos serán entregados bajo los criterios de solicitudes durante los recorridos que ha realizado el Presidente, mismas que se reciben en el gobierno estatal y federal, de igual manera, agradeció también al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam), quien ayudará a darle continuidad y orden a todo este trabajo en Oaxaca.

En su intervención, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, anunció que a raíz de la visita del Presidente a la comunidad de Santa María Tepantlali -el pasado 19 de enero- se ha firmado el decreto que crea la Comisión Presidencial que dará reconocimiento jurídico al Cecam y definirá los mecanismos para tener los recursos públicos para su debido funcionamiento.

La entrega simbólica de instrumentos fue realizada de la mano del presidente de la República a integrantes del CECAM; la secretaria de Cultura Federal a jóvenes de la Banda de Santo Domingo Yolotepec; el titular del INPI, a integrantes de la Escuela de Iniciación Musical de Santa Cecilia de la Villa de Zaachila; el director musical del Cecam, Luis Enrique Díaz Martínez, a estudiantes del Bachillerato Musical Comunitario número 8 de San Bartolomé de Zoogocho.

Así también, la titular de la Seculta, Adriana Aguilar Escobar entregó instrumentos musicales de manera simbólica a los jóvenes Solimar y Vladimir Iván Bautista, representantes de la Banda Comunitaria de San Agustín Tlacotepec.

También, participó la senadora Susana Harp quien entregó a la banda comunitaria de San Juan Lalana y nuevamente el Presidente a dos jóvenes de la Banda de música infantil y juvenil “Jama Le Ja (Raíces del Águila)”, quienes lucieron orgullosos sus trajes de Huautla de Jiménez.

A la entrega simbólica asistieron siete bandas musicales que se ensamblaron para ofrecer un concierto a todos los presentes, mostrando la calidad musicales que los representa; interpretando piezas musicales como: “Pinotepa”, la “Danza de la Pluma”, “Son Calenda”, “Dios nunca muere”, “la Canción mixteca”, entre otras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario