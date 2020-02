En 2019 cada peso se multiplicó por tres: SEPIA

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco de la Glosa del Tercer Informe de gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) Eufrosina Cruz Mendoza, compareció ante las comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Migración y de grupos en situación de Vulnerabilidad, de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Pesé al cuestionamiento de diputados del porqué la secretaria no realiza más acciones en favor de los pueblos indígenas, la titular de la SEPIA detalló que en 2019 cada peso se multiplicó por tres, puso de ejemplo los 20 millones de pesos, para proyectos de inversión.

Referidos en 5 programas: “Semillas Talento”,”Lenguas Vivas”,”Mujeres del Maíz, “Fondo Semilla”, ventanas de conocimiento y un programa de agua potable y saneamiento en comunidades indígenas.

Precisó que la SEPIA atendió a un aproximado de 90 mil oaxaqueños beneficiarios directos de los programas, coberturaron un total de 324 municipios y el reto es, coadyuvar en los 430 municipios indígenas y Afromexicanos más necesitados del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario