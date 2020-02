Elon Musk reclutará personal para Tesla sin importar si tiene título universitario

Con fuente Forbes

Elon Musk, ceo de Tesla, aseguró que comenzará a reclutar personal, sin importar si tiene título universitario o si “acaba de salir de la secundaria”.

“Un doctorado definitivamente no es necesario (para trabajar en Tesla). Lo único que importa es una comprensión profunda de la inteligencia artificial y la capacidad de implementar de una manera que sea realmente útil. No me importa si incluso te graduaste de la secundaria”, señaló el magnate en una de las respuestas que hizo en Twitter.

Acerca de las posiciones que busca Musk para Tesla están “diseñadores de chips de clase mundial para unirse a nuestro equipo, con sede en Palo Alto y Austin“.

Agregó que entre las necesidades se encuentran “toneladas de ingenieros de C ++ / C para el control del vehículo y el resto del automóvil. La formación académica es irrelevante, pero todos deben pasar la prueba de codificación hardcore”.

Musk manifestó que “Tesla pronto tendrá más de un millón de vehículos conectados en todo el mundo con sensores y cómputo necesarios para una autoconducción total, que es mucho más grande que todos los demás combinados, lo que le brinda el mejor conjunto de datos posible para trabajar”.

