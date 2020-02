DIF Estatal Oaxaca refrenda su compromiso con los Comedores Comunitarios de Oaxaca

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Con la finalidad de seguir trabajando por el bienestar de la niñez oaxaqueña, en representación del Sistema Estatal DIF Oaxaca, la delegada regional de este organismo asistencial en la Mixteca, Denisse González Ruiz, entregó equipamiento de utensilios a la Cocina Comedor Nutricional Comunitario y paquetes avícolas, a familias pertenecientes a la agencia de la Capilla del Carrizal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

“Seguimos trabajando de manera óptima en las 1,491 Cocinas Comedor Nutricional Comunitario de las 8 regiones del estado. Con ello, beneficiamos a un total de 111,895 niñas, niños y personas adultas mayores. También, continuamos impulsando la transición de desayunos fríos a calientes, diseñado para atender a niños y niñas de nivel preescolar y primaria. Además, personal operativo recorre el estado generando reuniones micro regionales con madres y padres de familia, autoridades municipales y DIF municipales, para dar a conocer los compromisos y beneficios que trae consigo este programa”.

Con personal de la Dirección de Operación de Asistencia Alimentaria, entregamos equipamiento y apoyos con una inversión de casi 500 mil pesos, beneficiando a habitantes de la agencia de la Capilla del Carrizal. Con ello, contribuimos a mejorar la preparación de alimentos para que las niñas, niños y personas adultas mayores que acuden a esta Cocina Comedor Nutricional Comunitario, disfruten de una comida sana, sabrosa, caliente y nutritiva.

“Ofrecer alimentos de calidad en esta estancia mejora la salud de nuestros beneficiarios. En el Sistema Estatal DIF Oaxaca, seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias oaxaqueñas; demostramos que este es un gobierno cercano a la gente, una administración de hechos y no de palabras, como lo instruye nuestro Gobernador, el maestro Alejandro Murat Hinojosa y su esposa la Señora Ivette Morán de Murat” señaló Denisse González Ruíz.

Por su parte, Carolina Griselda Lázaro Castro, presidenta del Comité de la Cocina Comunitaria de Ojo de Agua, de Santa Cruz Nundaco, agradeció el apoyo brindado por Ivette Morán de Murat, ya que dijo. – “Esta agencia ha permanecido marginada de todos los apoyos gubernamentales de las administraciones anteriores; gracias al amor por Oaxaca y el trabajo en conjunto con su esposo, Alejandro Murat Hinojosa, la Agencia la Capilla es beneficiada con estos utensilios que ayudarán a nuestra cocina, así como las aves de corral, alimento y equipo que nos ayuda a tener una sustentabilidad alimentaria y económica, lo cual agradecemos de todo corazón”, finalizó.

