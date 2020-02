Denominación de Origen, cuestionada por los mismos productores

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Juan Pablo Guzmán Cobián Secretario de Economía del Estado de Oaxaca, detalló que este día 4 de febrero de 2020 pasó a la historia y se ha publicado en el diario oficial de la Federación “la denominación de Origen del café Pluma”, el café Pluma tendrá por tanto en 30 municipios, la denominación de origen y lo que sigue es trabajar en la norma oficial.

En dicha norma oficial se limitarán, características específicas del aromático para que cada productor pueda a través de un organismo regulador, obtener la certificación de la denominación de origen.

Pese a que unos grupos de productores no ven con buenos ojos está denominación, debido a la falta de consenso en este sentido el titular de la Secretaría de economía señaló que no era necesario consultar a los productores, sin embargo si los tomarán en cuenta para la norma oficial.

El beneficio precisó el secretario, será un beneficio económico directo para el productor.

Cabe mencionar que debido a las plagas que han azotado la regiones cafetaleras, la producción se redujo en un 90 por ciento, en este sentido los productores manifiestan que de nada les sirve la denominación, si no hay producción.

Por su parte el gobernador, no encontró las palabras idóneas para precisar un compromiso para reactivar el campo, pues no detalló cómo pretenden reactivar las grandes pérdidas que las plagas han ocasionado al cafeticultor.

