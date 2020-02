Dembélé se vuelve a lesionar y queda fuera de la temporada

Con fuente Publimetro

El delantero francés del Barcelona Ousmane Dembélé sufre una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha, según informó el club blaugrana.

Este nuevo contratiempo supone que el jugador francés puede perderse lo que resta de la temporada. En el comunicado médico hecho público por el Barcelona, el club anuncia que en las próximas horas se determinará la pauta a seguir para su recuperación.

Dembélé se lesionó el pasado 27 de noviembre en el partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund en el Camp Nou y los servicios médicos del Barça confirmaron que estaría unas 10 semanas apartado de la competición. Desde entonces está de baja.

La lesión es muy parecida a la que sufrió en 2017, aunque en aquella ocasión fue en la pierna izquierda. Entonces estuvo cuatro meses de baja, después de ser operado en Helsinki por el prestigioso cirujano Sakari Orava.

La lesión sufrida por Dembélé, fichado por el Barcelona en el verano de 2017 procedente del Dortmund a cambio de 145 millones de euros (105+40 en variables), es la novena desde su llegada a la entidad azulgrana.

Según datos del portal especializado ‘Transfermarkt’, el francés acumula 63 partidos ausente por problemas físicos y suma 342 días lesionado.

La presente temporada estaba siendo un calvario para el francés. Se lesionó en el primer partido del curso, en el que sufrió una rotura fibrilar en la pierna izquierda que le tuvo un mes y medio de baja.

Fue baja ante el Getafe por molestias musculares y volvió a lesionarse el 27 de noviembre en el partido de ‘Champions’ ante el Dortmund, en el bíceps femoral del muslo derecho.

