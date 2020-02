Continuarán bajas temperaturas por frente frío 38: SMN

Con fuente La Jornada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío Número 38 y la Octava Tormenta Invernal de la temporada, que se localizarán sobre el norte de México, y el fuerte ingreso de humedad favorecido por el río atmosférico, provocarán nevadas o aguanieve en regiones montañosas de Chihuahua, Durango, Nevado de Colima, Sonora y Zacatecas.

Temperaturas mínimas matutinas de -10 a -5 grados en sierras de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; de -5 a 0 grados y heladas en montañas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados y heladas en regiones altas de Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.

Además se prevén vientos con rachas de 80 kilómetros por hora (km/h) y tolvaneras en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, y rachas de 50 km/h en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

En un comunicado el SMN indicó que se estiman vientos con rachas de 60 km/h en Baja California, el Mar de Cortés, Jalisco, Sonora y las costas de Tamaulipas, así como vientos del sur con rachas de 40 km/h en el litoral de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Finalmente que se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán; fuertes en localidades de Chihuahua, Durango, Nayarit y Sinaloa; intervalos de chubascos en Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Sonora, y lluvias aisladas en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

