China cumple: abre hospital construido en 10 días para pacientes de coronavirus

Con fuente Forbes

China construyó un hospital provisional en 10 días para luchar contra el nuevo coronavirus surgido en Wuhan, en la provincia de Hubei, el cual ha dejado hasta el momento 427 muertes y más de 20,000 infecciones en el mundo.

El hospital Huoshenshan (Montaña del Dios del Fuego, en chino) ya fue entregado en la ciudad de Wuhan, por lo que empezará a recibir pacientes infectados por el mortal virus desde este lunes, informó la agencia de noticias Xinhua.

El centro médico cuenta con 1,000 camas para tratar a las víctimas que serán atendidas por 1,400 doctores de las fuerzas armadas.

Wuhan, que replicó el modelo de tratamiento del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) de Beijing en 2003, empezó a construir dos hospitales provisionales: el Leishenshan (Montaña del Dios del Trueno) y el Huoshenshan. El 23 de enero dio inicio la construcción del Hospital Huoshenshan, con una capacidad de 1,000 camas.

Las autoridades sanitarias de China indicaron que se estableció un equipo de 15 expertos para orientar en la prevención y el control de la epidemia en el lugar.

Varios de los profesionales médicos militares que prestarán servicio en el hospital participaron en la lucha contra el SARS en el Hospital Xiaotangshan de Beijing o en la misión contra el ébola en Sierra Leona y Liberia, por lo que tienen una rica experiencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Según el gobierno chino, el presupuesto para la construcción y el material de los dos hospitales se eleva a 300 millones de yuanes (unos 43 millones de dólares).

Comentarios

