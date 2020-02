Buscan reactivar matanza en rastro TIF, apoyándose de municipios de la región

-Ante diversos problemas, desde que se inauguró, el rastro no ha operado al 100%

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de reactivar la matanza del rastro Tipo Inspección Federal, (TIF), el cual es de 100 animales diarios, las autoridades municipales buscan reactivarlo al 100% con el apoyo de algunos municipios de la zona, tanto de Oaxaca como de Veracruz.

El Regidor de Servicio Públicos José Humberto Villamil, dijo que ante la necesidad de 19 millones de pesos para reactivar el rastro, se firmó un convenio con algunos sectores como asociaciones de tablajeros, no solo de Tuxtepec, si no de Playa Vicente y José Azueta, que son identificados como municipios con mucha producción de ganado bovino, pero además con autoridades municipales de la región.

Esta reunión sería la primera de muchas más, hasta lograr que el rastro esté operando en un 100%, y sobre todo se aterrice más rápido el recurso etiquetado para la rehabilitación del mismo, y sobre todo reactivar la economía entre este sector.

Este rastro tipo TIF se inauguró en el año 2016, en el entonces gobierno de Antonio Sacre Rangel y en donde hubo una inversión de alrededor de 49 millones de pesos, sin embargo ante los diversos problemas tanto con los vecinos del rastro, como de los tablajeros quienes al final se dividieron, y otros detalles en el inmueble, el rastro TIF no ha operado al 100%

