Aseguran a alrededor de 40 trabajadoras de hogar, en la Cuenca

-Piden asegurar a las mujeres, para que reciban muchos beneficios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Promotora del Programa de Trabajadoras del Hogar, Ileana Romay Prieto, señaló que hasta el momento hay 40 trabajadoras aseguradas, en su mayoría de Tuxtepec, y una mínima parte de Loma Bonita, quienes reciben varios beneficios al ser dadas de alta ante el IMSS.

Una vez que el patrón asegura a su trabajadora, recibe beneficios como atención médica, así como medicina general, prestaciones económicas y prestaciones generales; además este programa es también para hombres que se dedican a los trabajos del hogar como jardinero, plomero, u otras actividades similares.

Explicó que si el patrón le pagan el salario mínimo a la trabajadora, el patrón tendría que pagar al mes mil 100 pesos como cuota, sin embargo la cantidad varía dependiendo lo que recibe como pago.

Lo que buscan es que la ciudadanía conozca más de este programa, por lo tanto instalan módulos en diversos puntos, y así haya más patrones que aseguren a sus trabajadoras.

Al momento de darse de alta en este programa, el trabajador debe de presentar documentos como la curp, la credencial de elector, el acta de nacimiento, el correo electrónico, el número de seguridad social y un comprobante de domicilio, y por parte del patrón, la curp y un comprobante de domicilio.

