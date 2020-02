5 estados decidieron no adherirse a Insabi ni a IMSS Bienestar

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que 23 estados se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mientras que nueve entidades decidieron no firmar; sin embargo, dijo que de éstas, cuatro tienen convenio con IMSS Bienestar.

“23 estados claramente se comprometieron y se adhirieron al Insabi y otros nueve estados no lo hicieron sin embargo los sacamos de la lista de en medio porque tenemos el IMSS Bienestar”, dijo.

En el resumen semanal de El Pulso de la Salud, que tiene lugar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que son cinco entidades las que no contarán con ningún tipo de apoyo federal, las cuales son Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

“En la columna de en medio quedan los estados donde no habrá participación del gobierno federal y porque los gobiernos estatales decidieron no adherirse”.

Ayer, el Instituto para la Salud del Bienestar informó en un comunicado sobre las 23 entidades federativas han firmado el acuerdo de coordinación y que sólo con nueve se mantendrán en pláticas.

Entre lo que se mantienen como bloque opositor al Insabi por la desaparición del Seguro Popular, se encuentran la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) integrada por Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas, pero se unieron al bloque opositor Jalisco, Michoacán y Nuevo León.

