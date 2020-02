Participaron en 2° Feria del Tamal, más de 28 expositores

A pesar de la lluvia, la respuesta de la población fue muy buena

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado se realizó en el municipio de Valle Nacional la segunda Feria del tamal, con la finalidad de reactivar la economía en el municipio, pero sobre todo para que la ciudadanía degustara de los diversos tamales que se preparan en la región.

De especia, bollitos, de elote, de hongos, chancletas, y dulces, entre otros más, fueron algunos de los que se pudieron degustar en esta Feria que se realizó por segundo año consecutivo, y en donde se tuvo una buena respuesta.

El Presidente municipal Rey Magaña señaló que el año pasado participaron cerca de 15 expositores y en esta ocasión fueron 28, quienes se sumaron y lo que superó las expectativas que se tenían.

Aunque el clima no favoreció mucho, decenas de personas acudieron al parque a degustar de los tamales, además de que los acompañaron de atole, champurrado, café, aguas frescas, y otras bebidas más preparadas de cacao blanco.

Esta feria únicamente fue de un día, sin embargo se logró reactivar la economía de las más de 20 familias que participaron.

