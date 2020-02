Celebrarán 9no aniversario de FHUCUP

El “día de la fundación”, como le denominaron será el próximo domingo 9 de febrero

Dora Timoteo

Tuxteepc, Oaxaca, Con la presentación del personal que actualmente apoya en la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan, (FHUCUP), el Presidente de la misma Octavio Santana, anunció que van a celebrar el 9no aniversario de la fundación.

El “día de la fundación”, como le denominaron será el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, y en donde además de algunos regalos, habrá un evento social para celebrar estos años que lleva FHUCUP ayudando a través de sus programas.

La fundación que en su momento inició Fernando Bautista Dávila, dijo el ahora Presidente, que ha crecido en cuanto a programas y que esto se debe al apoyo de la población, debido a que ellos a través de sus donaciones han ayudado a que Fhucup, siga adelante, y esperan que así siga.

Al cuestionársele sí estarán los anteriores Presidentes de la Fundación, puntualizó que ya se tiene confirmada la asistencia del Fundador Fernando Batista Dávila, así como de Marcos Bravo, ya que ellos también fueron parte de Fhucup

Invitó a que acudan a esta celebración, el próximo domingo en el lienzo charro a partir de las 10 de la mañana, pero además pidió a la ciudanía acudir a los diversos servicios que ofrecen en la Fundación.

