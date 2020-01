Trabajadores del extinto Seguro Popular piden ser recontratados

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del extinto Seguro Popular, que se mantienen desde hace 15 días en protesta, exigieron a los Servicios de Salud de Oaxaca su contratación inmediata, luego de que el gobierno del estado firmó el convenio para operación del Instituto de Salud para el Bienestar y en consecuencia, la recontratación del personal.

Con una protesta realizada frente a Palacio de Gobierno, recordaron que en la entidad son 560 los empleados que se mantienen en incertidumbre laboral de los 10 mil despedidos a nivel nacional, mientras que las autoridades no quieren asumir ninguna responsabilidad.

Genaro Villalobos Sánchez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, sostuvo que el gobierno federal anunció que ya depósito a Oaxaca los 2 mil millones de pesos, de los cuales el 6% tendría que ser designado para pagos y recontratación de personal.

Sin embargo acusó que los SSO argumentan no poder hacer uso del recurso, por no contar con reglas de operación e indicaciones, así como la falta de una cuenta bancaria para que la Secretaría de Hacienda y por auditorias que puedan hacer si no se hacen uso comprado del recurso.

Ante este panorama detallaron que se mantendrán en protestas, toda vez que son cientos de personas las que están afectadas, pues de ello dependen sus familias.

Dijo que la situación no solo afecta en cuestión laboral, si no también en la prestación del servicio médico, pues a los pacientes se les cobran consultas cuando se supone es gratuito.

