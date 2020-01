Suspenden a policías tras agresión a portero de Pumas

Con fuente Excelsior

Al menos tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana serán investigados por la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia después de que la tarde de ayer agredieran a un automovilista en avenida Revolución y Andrea Cataño, casi esquina con Eje 6.

De acuerdo con la SSC, el conductor del vehículo fue interceptado por dos motopatrulleros quienes, de forma agresiva, solicitaron que descendiera para efectuar una revisión preventiva.

Al no contar con una orden para detenerlo, el ciudadano se rehusó, lo que generó una discusión con los policías que se encontraban en el lugar, como parte del Operativo Rubik que identifica vehículos con reporte de robo. Ante ello los uniformados, un hombre y dos mujeres, abrieron las puertas del automotor y comenzaron a jalonear al automovilista y a su esposa embarazada para bajarlos.

La acción de los uniformados –que actuaron fuera de todo protocolo– fue grabada por las víctimas, quienes resultaron ser el portero del equipo de futbol de Pumas, Alfredo Saldívar, y su esposa, Mariana Clemente, quien a través de su cuenta de Twitter mostró las lesiones que le provocaron las uniformadas.

A través de su cuenta de Twitter, la SSP condenó la actuación de sus agentes, informó que se inició una carpeta de investigación administrativa y que los agentes fueron separados de sus cargos.

Se mantiene contacto permanente con el representante legal de los afectados para esclarecer el asunto.

