STEUABJO estalla en huelga

Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), anunció que si estallarán la huelga en la máxima casa de estudios en las primeras horas de este 1 de febrero de 2020. La gremial informó que a un día de vencerse el emplazamiento a colocar las banderas rojinegras, las autoridades universitarias no han dado respuestas satisfactorias a su pliego de demandas, por lo que a primeras horas de este sábado estarán estallando la huelga, tal y como lo habían programado. Este viernes, la dirigencia sindical entabló una última reunión con las autoridades universitarias, donde indicaron que la idea de los representantes de la Máxima Casa de Estudios es que no se estallé la huelga, aunque tampoco garantizan una respuesta a los trabajadores. En ese sentido advirtieron que no hay vuelta atrás y que la huelga se estallará este sábado. Es de señalar que la demanda del STEUABJO es la basificación de al menos 30 de sus trabajadores, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, pago a trabajadores y hacer público la nómina de la Máxima Casa de Estudios. De concretarse la huelga, las y los más de 25 mil alumnos se quedarán sin clases en la máxima casa de estudios.

