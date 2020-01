Sin fecha para iniciar citybus en Oaxaca: SEMOVI

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Pese a que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, había anunciado que en este primer mes del año, arrancaría operaciones el Citybus , la secretaria de movilidad señaló que aún no hay una fecha para que entre en funciones este servicio en la ciudad de Oaxaca.

La titular de esta dependencia Mariana Nassar Piñeyro, fue abordada por los reporteros al termino de su comparecencia ante los diputados en el congreso local, ahí se le cuestionó sobre este tema y explicó, que no se cuenta con un proyecto, además de que se requiere de una inversión cercana a los 100 millones de pesos.

Así también informó que han contratado una empresa externa especializada en movilidad, para llevar a cabo dicho proyecto, pues aseguró que no quieren repetir los errores de la administración pasada en donde tenían la inversión y la infraestructura, pero mal planeada.

Por otro lado al ser cuestionada sobre el tema de revocación de concesiones, dijo que ya suman 75 procedimientos de aplicación de sanciones, de los cuales 3 se han completado en revocación, 3 fueron acreedores de sanciones económicas y 69 están en proceso de resolución.

Asimismo, comentó que en el caso del programa del Registro Estatal del Transporte de Oaxaca (RETO) empresa que se contrató se avanzó con el registro de 8 mil concesionarios de 45 mil existe primera etapa, pero que resultó muy costoso y es por ello que la siguiente etapa se tendrá implementar en casa con los 43 módulos de atención que fueron instaladas para tal acción.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario