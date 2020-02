Reportan desmoronamiento de playa en Oaxaca

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- En playa “marinero” del destino turístico de Puerto Escondido, se reportó un desmoronamiento y erosión de la bahía principal, lo que alertó turistas y pescadores en pleno fin de semana largo.

A pesar de las condiciones y situación, ni los prestadores de servicio, ni los guarda costas, restringieron el uso de playa a los bañistas.

Hasta que se hizo notorio el fenómeno y se difundió en las redes sociales, las autoridades de protección civil hicieron un alertamiento y decidieron colocar banderas rojas para advertir a los bañistas.

El alto oleaje genera que el mar se retire y se erosione la playa, según se establece la corriente marina desgajan la arena, cuando la ola azota la playa, lo que provoca mayor profundidad en la zona del litoral y si no se toman las medidas de apremio, puede reportarse algún hecho que lamentar.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que toda la línea costera de Oaxaca esta siendo afectada por el fenómeno denominado “pleamar”, pero que no representa ningún daño para la entidad.

El jefe del Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la CEPCO, Cutberto Ruiz Jarquín, indicó que este fenómeno se presenta de manera regular debido a los cambios gravitacionales entre la luna y el sol.

“Regularmente la pleamar se presenta en periodos de cada seis horas, sin embargo, en ocasiones se presentan eventos extraordinarios como el que se está observando en la línea costera de Oaxaca como en este momento”, dijo.

Señaló que el fenómeno pleamar en las próximas horas tenderá a disminuir.

