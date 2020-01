Redoblaremos esfuerzos para sacar adelante los proyectos que beneficien a Oaxaca: IMM

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de enero de 2020. – La presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en compañía de Celso Ambrosio Pérez Torres, presidente municipal de San Agustín de las Juntas y Romina Pérez Córdova, presidenta del DIF municipal, asistió a la Jornada de Donación de Prótesis Dental, en la que se benefició a oaxaqueñas y oaxaqueños que perdieron su dentadura de manera parcial o total.

Con la algarabía que caracteriza a San Agustín de las Juntas, la presidenta honoraria fue recibida por familias de este municipio así como por integrantes del ayuntamiento municipal. Ivette Morán de Murat, recorrió la explanada municipal para constatar el trabajo de los diferentes especialistas que participan en la elaboración de las prótesis dentales.

Celso Ambrosio Pérez Torres, presidente municipal de San Agustín de las Juntas, agradeció el apoyo que la actual administración ha tenido hacia este municipio, ya que dijo: <<“Nos da mucho gusto recibir a la señora Ivette Morán de Murat, agradecemos su grata presencia. Hoy, con estos apoyos derivados de la jornada, brinda enorme alegría a nuestra gente. Siendo aliados de la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, seremos un gobierno cercano a la gente, beneficiando a las y los ciudadanos. San Agustín vuelve a ser tomado en cuenta, gracias a las autoridades presentes, quienes nos demuestran que este es un gobierno de hechos y no de promesas”>>, señaló.

Asimismo, Celso Ambrosio resaltó la importancia de ser un gobierno de resultados, fruto de un trabajo eficiente y en equipo, tal es el caso de la actual administración, de la que dijo sentirse orgulloso y entusiasmado.

Esta Jornada de Donación de Prótesis Dentales 2020, tuvo una inversión superior a los doscientos mil pesos, gestión realizada a través del Sistema DIF Oaxaca y que con apoyo del Monte de Piedad, se benefició a familias de San Agustín de las Juntas. Cabe resaltar que una prótesis dental permite reemplazar los dientes ausentes en aquella persona que los ha perdido.

En su intervención, Ivette Morán de Murat, agradeció el cálido recibimiento, expresó su total respaldo a este tipo de jornadas, ya que con estas actividades se brinda una esperanza a las familias oaxaqueñas. En este sentido, comentó: <<“Nada nos hace más felices, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a mí, que saber que estamos haciendo bien las cosas, porque somos un gobierno que da respuesta a la gente. Agradezco a todas las personas que intervienen para lograr estas jornadas, al equipo del DIF Estatal Oaxaca y por supuesto, quiero dar las gracias a un gran amigo y aliado de Oaxaca, el doctor Rafael Enrique Medina Baños, Director de Sonrisas Oaxaqueñas; gracias doctor por siempre apoyarnos, por ese gran corazón que tiene tu equipo, sin duda alguna, cuando trabajamos en familia, en equipo, todo es más fácil y con ello cambiamos historias de vida”, enfatizó.

La presidenta honoraria resaltó la importancia de tener grandes aliados, como lo es Monte de Piedad, ya que sin ellos estas jornadas no existirían, y agregó: <<” Cuando se es un gobierno cercano a la gente, uno escucha las necesidades, las carencias que tienen. La voluntad de este gobierno para las ciudadanas y ciudadanos, es trabajar como todos los días, con cariño y amor por las familias oaxaqueñas>>”.

La “Fundación Sonrisas Oaxaqueñas” ha apoyado a la población más vulnerable del Estado de Oaxaca. En noviembre del año 2018, en coordinación con DIF estatal, realizan la primera Jornada de Donación de Prótesis Dental en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. En marzo del 2019, se realizó la segunda Jornada en el municipio de San Juan del Estado; en mayo del 2019, la tercera jornada se realizó en el municipio de Ciudad Ixtepec. Se han realizado cuatro jornadas de manera conjunta con el DIF Estatal.

Rafael Enrique Medina Baños, director de Sonrisas Oaxaqueñas, dijo sentirse contento con estas jornadas, ya que es de gran ayuda para las y los oaxaqueños: <<“Gracias por la paciencia y entendimiento a los pacientes. Sonrisas oaxaqueñas es un programa que está por cumplir 9 años, hoy, a través de las gestiones de la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat y del compromiso de su esposo el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, regresamos sonrisas a oaxaqueñas y oaxaqueños”>>.

Posteriormente, la presidenta honoraria en compañía de las personalidades que la acompañaban, entregó de manera simbólica seis prótesis dentales, una de ellas fue María Gudelia, quien acudió a la explanada municipal para su valoración y lograr ser beneficiada con este programa. Agradeció a la señora Ivette el apoyo brindado a sus paisanos, ya que dijo: <<“Gracias por el apoyo recibido, antes me daba pena reír, ahora me devuelven la sonrisa en mi rostro. Me llena de felicidad porque ahora puedo reír con mis hijos y con mis nietos. Señora Ivette, muchas gracias, que Dios la bendiga”>>.

Ivette Morán de Murat estuvo acompañada de Christian Holm Rodríguez, director general del Sistema DIF Oaxaca, Edgardo Aguilar Escobar, director general del Monte de Piedad, Blanca Islas Maldonado, directora de Operación Bienestar del Sistema DIF y Monserrat González Alafita, delegada regional de Valles Centrales del Sistema DIF.

