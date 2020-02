Realiza Gobierno del Estado la edición 41 y 42 de Guelaguetza Familiar en Charlotte, EU

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 31 de enero de 2020.- El Gobierno del Estado a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) presenta las ediciones 41 y 42 de la Guelaguetza Familiar e Intercambio Cultural, Oaxaca-Estados Unidos, en la ciudad estadounidense de Charlotte.

En representación del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, la directora del IOAM, Aída Ruiz García encabezó el inicio de este importante evento, en el que se benefician un total de 31 personas de diversas localidades de la entidad.

Durante su intervención, la directora del IOAM resaltó el compromiso del Gobernador en seguir construyendo puentes de comunicación, a fin de continuar con la preservación de la identidad y fortalecer los lazos familiares con la comunidad migrante que radica en la referida ciudad estadounidense.

La funcionaria estatal informó que desde agosto de 2017 que inició esta acción de gobierno y hasta la fecha, han sido reunificadas un total de 824 familias, quienes han sido beneficiadas con visas estadounidenses vigentes por 10 años.

En esta edición, mujeres y hombres de las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Costa, transmitirán a las nuevas generaciones de migrantes oaxaqueños que radican en esta ciudad ubicada en el estado de Carolina del Norte, la gastronomía, costumbres, tradiciones, lengua y todo aquello que forma parte de la gran diversidad cultural del estado de Oaxaca.

En este sentido, la señora Isabel Salvador Peña, originaria de San Juan Quiahije, externó su agradecimiento al Gobernador por continuar haciendo realidad el sueño de las familias oaxaqueñas al poder reunirles, indicó que ahora podrá compartir su lengua natal, el Chatino, con sus hijos y nietos.

Agregó que el compromiso del Gobierno del Estado es continuar dando respuestas a los planteamientos de la comunidad migrante, no solo con este tipo de acciones, sino también ejecutando estrategias para acercar los servicios a la población oaxaqueña que radica fuera del país, puntualizó.

