Premian a gobierno mexicano por reestructura de bonos del NAIM

Con fuente Forbes

El gobierno mexicano fue reconocido por manejo de la reestructura de los bonos del hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), además de recibir otros tres premios de Latin Finance.

Latin Finance, que cada año premia las transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capitales de América Latina y el Caribe, otorgó el reconocimiento a la Reestructura del Año a la transacción que de dichos bonos, en la que estuvo involucrada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Vender deuda por 6 mil millones no es poca cosa”, señaló la publicación.

Además de que destacó que “fue una operación extraordinariamente compleja por 1,800 millones de dólares en la recompra de bonos del NAIM“.

México se enfrentó a deshacerse de una cantidad masiva de financiamiento y se arriesgó a sufir un golpe a la reputación de la nación como uno de los prestatarios soberanos más estables en América Latina o el mundo, no obstante, se superó el obstáculo, apuntó Latin Finance.

Al respecto, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se pronunció en redes sociales, donde subrayó que en tres de los cuatro premios al gobierno mexicano estuvo involucrada la dependencia a su cargo.

Apuntó que las tres transacciones ganadoras en las que Hacienda estuvo involucrada directamente fueron Mejor reestructura del año; Mejor operación de manejo de pasivos en Latinoamérica (por 3,560 millones de dólares); y Mejor operación de bonos cuasi soberanos.

Esta última por la emisión de 7,500 mdd, el refinanciamiento de 8,743 mdd y el intercambio de 3,887 mdd. El monto total es de 20,130 mdd, incluyendo una inyección de capital de 5,000 mdd.

