Personal del Ayuntamiento y habitantes realizan tequio por Chiltepec

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- En un esfuerzo en conjunto, los colaboradores del H. Ayuntamiento de Chiltepec y vecinos llevaron a cabo la limpieza de las calles: Revolución, Morelos, Zaragoza y salón Bicentenario.

La limpieza de un pueblo es tarea de todos y por ello, se hace evidente la necesidad de colaboración por parte de toda la población como punto fundamental, para incidir en el cambio de hábitos adquiridos y algunos comportamientos incívicos, a los cuales muchas veces respondemos con pasividad e indiferencia.

Por todo ello pedimos tu colaboración.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario