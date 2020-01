Hasta el momento reporta Capitanía de Puerto, más de 170 embarcaciones registradas

-Con esto, se busca además darles la seguridad necesaria a los usuarios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Capitán de Puerto Tuxtepec, Héctor González Valladolid, señaló que ante el uso de embarcaciones que hay en la región de la Cuenca del Papaloapan, están buscando que todas se regularicen, con la finalidad de darle la seguridad necesaria a los usuarios.

Explicó que del 2017 al 2019 no había embarcaciones registradas, sin embargo a finales del 2019, a partir de noviembre empezaron a registrarse y hasta la fecha hay alrededor de 174, y esperan que sean más las que se registren en este 2020.

Este registro sirve para mantener un control en todas las embarcaciones, pero además sirve como investigación en caso de que alguien quiera registrar las embarcaciones en otras capitanías, por lo tanto destacó la importancia de registrar las unidades.

Con este registro, además están pidiéndoles a los usuarios que se tomen las medidas de prevención, esto es que utilicen el chaleco y así evitar que haya accidentes, y sobre personas que pierdan la vida.

El tener las embarcaciones en regla, ayuda además de que en los municipios haya el consejo consultivo de pesca, y con esto puedan obtener recursos para proyectos de pesca, por lo tanto la importancia de que todos los pescadores que tienen una lancha la registren.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario