Qué le hace el coronavirus al cuerpo y qué pasó con los primeros pacientes de la enfermedad

Más de 200 personas han muerto en China a causa de la también conocida como neumonía de Wuhan, por la ciudad donde se originó el brote.

Además, cerca de 8.000 casos han sido confirmados en el país asiático.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves al brote de coronavirus como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

Pero, ¿cómo ataca este virus al cuerpo? ¿Cuál es la gama completa de síntomas? ¿Quién tiene más probabilidades de caer gravemente enfermo o morir? ¿Cómo tratar estos casos?

Ahora, un reporte de médicos en contacto directo con esta epidemia en el Hospital Jinyintan, en Wuhan da algunas respuestas.

Un análisis detallado de los primeros 99 pacientes atendidos en el lugar fue publicado este jueves en la revista médica The Lancet.

Ataque a los pulmones

Los 99 pacientes que llegaron al hospital tenían neumonía: sus pulmones estaban inflamados y los alveolos, los pequeños sacos donde el oxígeno pasa del aire a la sangre, se llenaban de agua.

Otros síntomas fueron:

82 tuvieron fiebre

81, tos

31, dificultad para respirar

11, dolor muscular

nueve, confusión

ocho, dolor de cabeza

cinco, dolor de garganta

Primeras muertes

Los primeros dos pacientes en morir eran aparentemente personas sanas, aunque eran fumadores a largo plazo y eso habría debilitado sus pulmones.

El primero, un hombre de 61 años, tenía una neumonía severa cuando llegó al hospital.

Presentaba dificultad respiratoria aguda, es decir, sus pulmones no podían proporcionar suficiente oxígeno a sus órganos para mantener vivo su cuerpo.

A pesar de que le pusieron un ventilador, sus pulmones fallaron y su corazón dejó de latir.

Murió 11 días después de ser admitido.

El segundo paciente, un hombre de 69 años, también tuvo síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Estuvo conectado a un pulmón artificial o ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), pero no fue suficiente.

Murió de neumonía severa y shock séptico cuando su presión sanguínea colapsó.

Al menos el 10% muere

Desde el 25 de enero hasta este jueves, de los 99 pacientes:

57 seguían en el hospital

31 salieron de alta

11 murieron

Sin embargo, esto no significa que la tasa de mortalidad de la enfermedad sea del 11%, ya que algunos de los que seguían en el hospital pueden morir.

Muchos otros pacientes tienen síntomas tan leves que no terminan en el hospital.

Trabajadores del mercado

Se cree que el virus tuvo su origen en los animales vivos vendidos en el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan.

De los primeros 99 pacientes, 49 tenían una conexión directa con el mercado:

47 trabajaron ahí, ya sea en tareas administrativas o atendiendo en los puestos

dos eran compradores

Los más afectados

La mayoría de los 99 pacientes tenían una edad promedio de 56 años, y 67 de ellos eran hombres.

Sin embargo, cifras más recientes sugieren una distribución de género más uniforme.

El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo que 1,2 hombres estaban infectados por cada 1 mujer.

Hay dos posibles explicaciones para la diferencia:

Los hombres podrían tener más probabilidades de enfermarse gravemente y necesitar tratamiento hospitalario.

Los hombres, por razones sociales o culturales, pueden haber estado más expuestos al virus al comienzo del brote.

“La susceptibilidad reducida de las mujeres a las infecciones virales podría atribuirse a la protección del cromosoma X y las hormonas sexuales, que juegan un papel importante en la inmunidad”, dice el doctor Li Zhang, del hospital Jinyintan.

Enfermedades previas

La mayoría de los 99 pacientes tenía otras enfermedades que pueden haberlos hecho más vulnerables al virus como “resultado de sus funciones inmunes más débiles”:

40 tenían el corazón debilitado o vasos sanguíneos dañados debido a afecciones como enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

Otros 12 pacientes tenían diabetes.

