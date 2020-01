Jóvenes de construyendo el futuro no pueden ni barrer: Nancy Ortiz

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en el Estado de Oaxaca Nancy Ortíz, aseguró que los lineamientos del programa “jovenes construyendo el futuro” son muy claros y que a los jóvenes no se les puede poner ni a barrer.

Esta declaración la dio luego de ser cuestionada sobre el tema especifico del joven Pedro Lezama, quien a través del programa federal laboraba en el Ayuntamiento de Tuxtepec y luego, sufriera un accidente que casi le cuesta la vida.

La Delegada aseguró que sí se le ha dado una atención médica y en cuanto a la responsabilidad en el caso, el procedimiento sería jurídico si es que le dieron seguimiento.

Señaló también que como delegación, ellos no están involucrados.

