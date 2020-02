Invertirán alrededor de 9 mdp, en producción de la mojarra tilapia

-Lo que se busca es que mejore la economía de los acuacultores

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de pesca y Acuacultura de la SEDAPA, José Luis Vázquez Jiménez, firmó un convenio con los acuacultores de la región, con la finalidad de que adquieran insumos para mejorar la producción de mojarra tilapia.

El convenio fue por parte del programa concurrencia 2019, y lo firmaron alrededor de 45 productores de mojarras, por el orden de los 7 millones 400 mil pesos, aportación del estado, sumados a los 2 millones que aportan los productores siendo un total de más de 9 mdp.

Lo que buscan es que cada año se mejore el recurso y sobre todo que los productores salgan más beneficiados, ya que es poco el recurso que invierten, y lo que va a ayudar la producción de la mojarra en la región.

El proyecto que presentaron los acuacultores fue avalado por parte del gobierno del estado, ya que los productores han ido mejorando y tecnificando las jaulas, y con este recurso que se va a invertir va a mejorar la economía de la región.

