Esperan que en este 2020, más comercios tengan el “botón de pánico”

-Tan solo en el 2019, 60 comerciantes y hoteleros lo solicitaron

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado de Atención regional de Tuxtepec, Jorge Vera Vargas, dijo que son alrededor de 60 los comerciantes del municipio los que solicitaron el botón de alerta ciudadana, conocido mejor como “botón de pánico”, y esperan que sean más los comerciantes que se sumen y cuenten con esta medida de prevención.

Explicó que este botón sirve como prevención, y por lo tanto alguien debe de apretarlo en caso de que vean algo sospechoso por su comercio u hotel, ya que inmediatamente al ser pulsado, manda una señal al C2 y así inmediatamente llegan los elementos de seguridad.

De los comerciantes que lo solicitaron fueron alrededor de 48 y los demás fueron hoteleros, ya que en los hoteles es en donde pueden cometerse delitos, porque están abiertos las 24 horas y es en donde se hospedan personas que arriban de varios puntos

Este botón de alerta empezó a instalarse el año pasado y esperan que en este 2020 haya más comercios que lo soliciten, y así lo utilicen para apoyar a que los hechos delictivos en la región disminuyan.

Así mismo el Delegado de Atención Regional, puntualizó que están trabajando en coordinación con las diversas dependencias estatales, en beneficio de la región de la Cuenca del Papaloapan.

