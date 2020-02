Con diálogo SEP y el IEEPO avanzan en atención a la Educación en el estado

-El subsecretario de Educación Básica de la SEP, Marcos Bucio Mújica y el director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal se reunieron para revisar diferentes temas

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 enero de 2020.- En la apertura y diálogo directo que los gobiernos Estatal y Federal mantienen para revisar temas educativos, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marcos Bucio Mújica y el director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, sostuvieron una reunión de trabajo.

Con la participación de funcionarios del ámbito educativo, se continuó con el seguimiento de temas relevantes conforme a la normatividad vigente, relacionados con la mejora de la educación básica de niñas, niños y adolescentes y la atención de las necesidades de las y los trabajadores del sector educativo en la entidad.

Asimismo, se abordó la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el Medio Indígena, a través de la cual 400 jóvenes egresados de bachillerato, hablantes de lenguas indígenas, luego de una valoración académica de ingreso, serán capacitados para brindar servicios educativos en los niveles inicial, preescolar y primaria en sus comunidades de origen.

Durante su participación, el Subsecretario de Educación Básica de la SEP destacó la atención brindada al magisterio y la colaboración mutua mostrada por el Gobierno de Oaxaca, en el marco de respeto; así también, la apertura que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha establecido con el magisterio y para el desarrollo educativo de Oaxaca.

Por su parte, el director General del IEEPO, Ángel Villarreal refrendó el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de trabajar en equipo con el Gobierno de México y con el magisterio con el objetivo de establecer acuerdos que abonen en la construcción de una mejor educación, en beneficio de la niñez y adolescencia de las ocho regiones del estado.

De esta manera, el Gobierno Estatal y Federal en un trabajo coordinado ejecutan acciones para responder a las necesidades de los educandos, así como de las maestras y maestros de Oaxaca, que diariamente acuden a las aulas.

