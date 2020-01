Comisariado Ejidal de Magdalena Apasaco, dona terreno para proyectos educativos y de desarrollo económico

Luego de importantes gestiones de la administración municipal de Magdalena Apasco, Etla, el Comisariado Ejidal de la comunidad entregó el título de propiedad en el que se tiene contemplado construir dos escuelas y un banco federal.

Desde el primer día de la administración municipal, se asumió el compromiso de gestionar proyectos y cumplir con ejes importantes entre los que desatacan el impulso del desarrollo económico y educativo de la población.

Por tal motivo, y luego de diversas reuniones, el comisariado ejidal, encabezado por el C. Hugo Tomás Chávez Cervantes, en asamblea aprobó la donación del predio “Las torres” en el paraje del “Virrey o del Ovirre” para la construcción de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Magdalena Apasco, un Centro de Atención Múltiple y un Banco Bienestar.

Cabe señalar, que a partir de este momento se reforzarán las gestiones para lograr los dos centros educativos y se dará certeza al gobierno federal para la construcción del banco que será de gran ayuda para la comunidad.

Es importante mencionar que el pasado 18 de enero, durante una visita de trabajo a la población, la Lic. Aida Valencia Ramírez, subdelegada regional de los programas Bienestar en Oaxaca, refrendó su apoyo para realizar las gestiones necesarias a fin de lograr la construcción del Banco Bienestar, el cual entraría en el proyecto integral del gobierno federal, que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional construirá 2 mil 700 bancos a nivel nacional como lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de enero.

Al respecto, el presidente municipal, Jesús Santiago Santiago, señaló que este es el primer paso para lograr dichos planes y que no “quitarán el dedo del renglón” hasta concluir las edificaciones y lograr el funcionamiento de las instancias antes mencionadas, “desde el primer día nos comprometimos a hacer las cosas diferentes, siempre en beneficio de la población y lo estamos cumpliendo” señaló.

Así mismo, agradeció la buena voluntad y disposición de la asamblea ejidal de hacer posible esta donación que ayudará a las nuevas generaciones a tener más y mejores oportunidades, además de impulsar la economía de la comunidad y brindar mayores comodidades para realizar trámites bancarios.

Durante la entrega del título de propiedad en las oficinas del comisariado, estuvieron presentes las autoridades ejidales, así como la regidora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Magdalena Apasco, Verónica Cisneros Cervantes, el regidor de Salud, Oscar Pérez Santiago y el regidor de Ecología, Javier Espinoza García.

