Buscan cocineras de Jacatepec, acciones para rescatar gastronomía típica

-Señalaron en conjunto que los alimentos de antaño se han dejado de consumir, además de que son ricos, nutritivos y sustentables.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Buscando preservar la gastronomía típica de esta región, cocineras tradicionales de Santa María Jacatepec así como alumnos de algunos centros educativos, se presentaron en la exposición gastronómica que se llevó a cabo con motivo de la celebración del 77 aniversario de la emancipación de municipio libre de Jacatepec.

Todo inició con la inauguración de este evento, el cual el presidente de ese lugar Víctor Raúl Hernández López acompañado de su cabildo, agradeció de nueva cuenta a los expresidentes que lo antecedieron y que hicieron posible que Jacatepec, fuera un municipio autónomo y con Gobierno propio, así también agradeció la presencia de los participantes y visitantes a este evento, que es considerado histórico para la sociedad Jacatepecana.

Por su parte, las cocineras y maestros pidieron más espacios para poder dar a conocer estos platillos únicos en la región y dijeron que es necesario, rescatar estos guisos originales y que desde hace muchos años ya no se consumen y tampoco los jóvenes de hoy en día conocen estos alimentos que además de ser muy ricos y que cuentan con nutrientes, son saludables en la alimentación y 100% sustentables.

Por otro lado estudiantes y maestros del IEEBO señalaron que uno de los ingredientes que se ha estado perdiendo debido a la escases, es el pescado por lo que señaló que se requiere de un proyecto para iniciar actividades de acuacultura, pues dijo que Jacatepec cuenta con suficientes dimensiones de agua, por lo cual existen las condiciones de la cría de pescado, lo que facilitará la obtención del pilte, uno de los platillos típicos de la región.

De esta manera todos coincidieron que es necesario que haya más eventos de este tipo, pues ven como una oportunidad para difundir la gastronomía y preservar estos platillos, que han dejado de ser una opción en la diaria alimentación de las familias Jacatepecanas y esperan que con estas acciones, se logre rescatar una de las comidas que antes se disfrutaban en las fiestas y en cualquier tipos de eventos.

