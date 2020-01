Transportistas pedirán incremento, basado en estudio de factibilidad

-Aseguran que es necesario el estudio de factibilidad para que se tenga una tarifa real

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Dirigente de la Alianza de Transporte en la Cuenca del Papaloapan, José Guadalupe Contreras Magallón, dio a conocer que presentarán una solicitud para el incremento a la tarifa del pasaje, pero basándose en un estudio de factibilidad.

Aseguró que es necesario este estudio de factibilidad ya que en ocasiones se basan en datos de la capital del estado, cuando allá se maneja el doble o triple del transporte, por lo tanto exigen una tarifa real para el municipio.

Para este incremento, mencionó que es necesario que se sumen varios sectores entre éstos, los estudiantes, ya que todos quieren mejorías y por lo tanto es importante que todos participen.

Dijo que Tuxtepec, merece un mejor transporte, pero para esto se necesita una nueva tarifa, por lo que destacó la importancia de un estudio de factibilidad, “yo no creo que lo hayan hecho, hace dos años supuestamente lo hicieron, ahorita yo si quiero pedirle a la secretaria que ne verdad lo hagan” puntualizó.

Y es que el aumento a la tarifa siempre ha sido motivo de inconformidad por parte de la población, debido a que reclaman mejores unidades, pero los transportistas argumentan que no pueden mejorar si no hay un incremento, aunado a esto señalan que solo en Tuxtepec, hay descuentos para los adultos mayores, estudiantes de todos los niveles, y personas con alguna discapacidad.

