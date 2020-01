Supervisa DCE actividades de vigilancia epidemiológica por nuevo coronavirus

-Se cuenta con personal médico en los cinco puntos de acceso turístico



Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de enero de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla supervisó las actividades que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, como parte del protocolo de vigilancia epidemiológica que se mantiene por el nuevo coronavirus.

En entrevista, dijo que en estrecha coordinación con las autoridades aeroportuarias, el personal médico realiza acciones de manera permanente, pues así lo indica el Reglamento Sanitario Internacional, el cual se lleva a cabo en cinco puntos de acceso directo de vuelos o embarcaciones, los aeropuertos de Oaxaca, Puerto Escondido, y Huatulco, así como en los puertos marítimos de Salina Cruz y Huatulco.

El funcionario destacó que por instrucciones del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, se intensifican las acciones de vigilancia y promoción ante este aviso epidemiológico, entre las que destaca la sesión permanente del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), en el cual participa todo el Sector así como dependencias afines, para la unificación de medidas de intervención.

Precisó que aunque en México no existe una emergencia sanitaria por este tema, los SSO se encuentran listos para atender cualquier caso sospechoso que se pudiera presentar, sin embargo, exhortó a la población a “evitar circular información falsa para no generar pánico injustificado entre la población”.

Otra de las funciones del personal, dijo, es la notificación de casos ante potenciales emergencias de salud pública internacional, así mismo se promueve en los viajeros las buenas prácticas y conductas para reducir el riesgo de infecciones respiratorias.

En este sentido, agregó que se cuenta con cuatro brigadas epidemiológicas con capacidad de respuesta inmediata en la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), y se mantiene mediante videoconferencias comunicación con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para la atención de casos sospechosos.

Casas Escamilla detalló que durante el 2019 se registraron mil 096 vuelos internacionales y 96 embarcaciones en el estado de Oaxaca, con 99 mil 495 turistas por vía aérea y 85 mil 888 viajeros por marítima.

Señaló que los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales (gatos, camellos, quirópteros, etc), además, resaltó, se han descrito algunos que evolucionan y desarrollan la capacidad de transmitirse de animales a humanos y propagarse entre las personas, como es el caso del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Recordó que la transmisión de persona a persona es través gotas de saliva, por lo que es importante lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o soluciones de alcohol gel al 70%, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo al toser o estornudar, y evitar el contacto con personas con enfermedades respiratorias.

Finalmente, dijo que de acuerdo al comunicado técnico de la Secretaría de Salud Federal, al 28 de enero se han reportado cuatro mil 589 casos confirmados de 2019-nCov a nivel mundial, de los cuales 61 son fuera de China, cuatro mil 528 están presentes en aquel país, y se cuentan 106 defunciones.



