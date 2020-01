Sin acuerdos en La Mina tras reunión

-Un grupo de padres de familia se niegan a qué alumnos reciban clases dentro de la comunidad

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Sin acuerdos terminó la reunión que sostuvo el director de gobernación del ayuntamiento de Tuxtepec Miguel Herrera, luego de dos horas de un diálogo a puerta cerrada con las partes en conflicto, un grupo de padres de familia no está de acuerdo en que los alumnos que atiende la sección 22, ocupen las instalaciones de jardín de niños que se encuentra sin usarse.

El funcionario municipal dijo que la postura de los padres de familia que apoyan a la sección 59 es cerrada, al no permitir que los alumnos que toman clases en una galera, puedan usar las instalaciones del jardín de niños que actualmente no se está utilizando.

A pregunta expresa a los padres de familia que apoyan a la sección 59, manifestaron que no están de acuerdo en que los alumnos que atiende la sección 22 usen unas instalaciones que actualmente están abandonadas, incluso aseguraron que la escuela Emiliano Zapata está abierta para atender a los alumnos.

Además afirmaron que los alumnos del preescolar que fue inaugurado hace unas semanas, regresarán a sus antiguas instalaciones, aún cuando aseguraron que se encuentra en malas condiciones y que por esa razón fue que gestionaron la construcción de nuevas instalaciones.

Por su parte el otro grupo de padres de familia están en la postura de continuar utilizando esas instalaciones, toda vez que se trata de que los estudiantes reciban sus clases en un lugar digno, además señaló y responsabilizó a varias personas de cualquier daño que pudieran recibir por parte de ellas.

Estas personas son: Candido Pioquinto Ortega, Estela y Dora María Pioquinto Ortega, Alicia Sarmiento Rodríguez, Florencia González, Dalila Morales, Tomás Camacho y Amelia Contreras.

Uno de los argumentos que usaron los padres que apoyan a la 59, es que si la sección 22 quiere entrar, que sea hasta que tengan su propia clave escolar, no obstante quienes apoyan a la 22, aseguraron que renuncian a la clave, pues lo único que piden es un lugar digno para que hijos estudien.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario