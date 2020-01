Se tensa la situación en “La mina”

-Llegaron padres de familia que apoyan a la sección 59 y se instalaron frente a la agencia municipal

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La situación se tensó en la comunidad de “La mina”, cuando un grupo de padres de familia que apoyan a la sección 59 llegaron para agruparse en la agencia municipal que se ubica frente a las instalaciones que ocupó la sección 22 la mañana de este jueves.

Y es que desde la mañana el sonido local convocó a los padres de familia de la escuela primaria “Emiliano Zapata” a una reunión urgente, luego de enterarse de que la sección 22 respaldada por padres de familia, habían ingresado a la comunidad para ocupar las instalaciones del jardín de niños “Juan de Dios Peza”, el cual se encontraba sin utilizarse.

En un momento el agente municipal dijo que el día de ayer había sido retenido por habitantes en la agencia en contra de su voluntad y que le hicieron firmar un documento en dónde al parecer se reafirmaba que la sección 22 no debía ingresar a la comunidad, contradiciendo los acuerdos tomados en una asamblea el pasado mes de noviembre.

Cabe hacer mención que de acuerdo a versiones de varios habitantes, que se había convocado a una reunión la tarde de este miércoles, sin embargo no se llevó a cabo.

