PACMyC apoyará en Oaxaca a 84 proyectos comunitarios

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- En la entidad se apoyarán 84 proyectos en 63 municipios de las 8 regiones del estado, con recursos del programa “Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMIyC) 2019”, que este año tuvo la bolsa más grande para el caso de Oaxaca con 7 millones de pesos.

Durante la entrega de los apoyos, la secretaria de las Culturas, Adriána Aguilar Escobar, sostuvo que el 75 por ciento de los proyectos beneficiados fueron destinados en pueblos indígenas y Afromexicanos.

Detalló que sólo este año recibieron 204 propuestas, y los proyectos beneficiados se seleccionaron en dictamen de forma independiente para evitar señalamientos.

“Ni SECULTA, la federación ni la fundación Haro Helú decidieron solos a quiénes se entrega el financiamiento”, dijo la funcionaria estatal.

Detalló que este programa contiene recursos tripartitos, del estado, federación y sociedad civil, “tuvimos la bolsa más grande del país gracias a que fundación Harp Helú que nos hizo una aportación”.

