Maestros de nivel indígena se manifiestan en el congreso, piden reconocimiento del DGEPOO

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Maestros de nivel indígena adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestaron este jueves en la sede del congreso local, para exigir el reconocimiento de la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO).

Demandan, además, la abrogación del decreto de ley estatal de educación del Estado de Oaxaca 2015, en que el gobierno de Peña Nieto le quitó el IEEPO a la Sección 22.

Por lo que demandaron una mesa de diálogo con los legisladores, a lo que minutos después fueron atendidos por el Diputado Horacio Sosa Villavicencio presidente de la JUCOPO e integrantes de la Comisión de Educación.

Hasta el momento se encuentran en la mesa de diálogo.

Las actividades en el complejo no se vieron interrumpidas.

