Maestros de la 22 ingresan a “La mina” de manera pacífica

-Ingresaron a un jardín de niños que se encontraba sin ser utilizado

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Maestros, padres de familia y alumnos de la comunidad de “La mina” ingresaron a las instalaciones del jardín de niños Juan de Dios Peza, el cual se encontraba sin ser usado, esto luego de un acuerdo entre la población en el que se permitía a la Sección 22 utilizar esas instalaciones educativas.

Y es que desde hace siete años un grupo de alumnos estudiaba en una sede alterna, la cual se ubica en una galera a orilla de la carretera federal que conduce al istmo de Tehuantepec, situación que representa un riesgo para estudiantes, maestros y padres de familia, pues un grupo de habitantes no permitían el acceso a maestros de la sección 22.

Dicho acuerdo se firmó en el mes de noviembre y una de las acciones fue el dar las llaves del plantel, por ello este jueves 30 de enero padres de familia y maestros acordaron ingresar a las instalaciones, el ingreso se dio sin incidentes, pues había una patrulla de la policía estatal resguardando el lugar.

Cabe hacer mención que el plantel cuenta con tres aulas y un espacio destinado para la dirección, sin embargo sólo un aula tenía mobiliario, el plantel está resguardado por padres de familia, mientras los maestros imparten sus clases a los alumnos.

