Maestros de nivel de educación indígena, tienen acercamiento con diputados locales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Al menos unos 200 docentes del nivel de educación indígena adheridos a la sección 22 del CNTE, hicieron presencia en las instalaciones del congreso local, para coberturar, el primer acercamiento con diputados de las comisiones de educación, en la pugna por el reconocimiento de la Dirección General de Educación para los Pueblos Originarios, (DGEPOO), la contratación de los normalistas, entre otras demandas.

Héctor Cruz Lomeli, Director General de educación de los pueblos originarios de Oaxaca, refirió que la presencia en el congreso es para entablar una mesa de Trabajo con diputados del congreso local, toda vez que hay la apertura.

Apuntó que es necesario que se dé el reconocimiento y fortalecer la necesidad educativa que se presentan en los diferentes contextos socioculturales, esto implicará la reorganización que fueron perdidos por decretos gubernamentales.

Cabe mencionar, que esta fue la primera mesa de diálogo con las comisiones del congreso local, sin embargo, insisten en que si no se encuentra el respaldo, realizarán un paro de labores indefinidas en la ciudad de México hasta lograr su cometido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario