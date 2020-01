Logran acuerdos SSPO y CIPO en materia de seguridad

-Instalará la SSPO una base de la Policía Estatal en la agencia municipal de Cerro Caliente, para garantizar la seguridad de sus habitantes

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de enero de 2020.- En mesa de trabajo con integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, “Ricardo Flores Magón” y con el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), sostiene acuerdos para garantizar la seguridad de los habitantes de la agencia de Cerro Caliente del municipio de Santiago Jocotepec.

Para resguardar la seguridad y el orden en dicha agencia, el titular de la SSPO, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, instruyó la instalación de una base de la Policía Estatal en la comunidad en coordinación con las autoridades locales.

Además de dar acompañamiento a víctimas de actos delictivos, durante sus traslados y diligencias a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para dar continuidad a los procesos de investigación de hechos delictivos registrados en la comunidad.

Por otra parte, se brindará -en una primera fase y bajo valoración- vigilancia oportuna al edificio que alberga a dicha organización, así como a sus integrantes que tengan medidas cautelares por parte de la Secretaría de Gobernación.

Aceptados estos acuerdos, el titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, agradeció a nombre de la organización la disposición de la SSPO para garantizar las condiciones de seguridad en la comunidad, “porque es un tema de derechos humanos”, concluyó.

