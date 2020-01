EU regresó a México 84 mil migrantes que solicitaron asilo en 2019

AGENCIAS Un total de 84 mil 583 mil migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, la mayoría centroamericanos, fueron regresados a México en 2019, en lo que esperan la resolución de las autoridades norteamericanas, todos ellos bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con información del Instituto Nacional de Migración (INM), 62 mil 144 de esos migrantes fueron regresados por Estados Unidos, de enero a diciembre del año pasado, pero a ellos se sumaron 22 mil 439 casos de reingreso; es decir, personas que ya habían sido cruzado hacia ese país y que fueron retornadas, y que salieron una vez más a la Unión Americana, por lo que la cifra de ingresos superó los 84 mil en ese año. Por otra parte y en el mismo lapso de tiempo, el INM registró en sus estancias migratorias 179 mil 971 personas, que ingresaron al país de manera irregular, la mayoría también de Centroamérica; sin embargo, al 1 de enero pasado, de ese total sólo quedaban en las instancias migratorias 2 mil 410 migrantes, de acuerdo con información del instituto en los primeros días de este año, por lo que 177 mil 561 personas habrían sido deportadas a sus países de origen. Respecto a los 62 mil 144 migrantes que fueron devueltos por Estados Unidos, 34 por ciento (20 mil 741) son menores de edad y la mayoría, 37 por ciento, son hondureños; mientras que en el caso de los 22 mil 439 reingresos, 12 mil 100 son hombres y 10 mil 339 mujeres, y 7 mil 251 de ellos, menores de edad. Los principales puntos de internación de estas personas por la frontera norte son Ciudad Juárez, seguida de Matamoros, Nuevo Laredo, El Chaparral, Mexicali y Piedras Negras. Ciudad Juárez registró 29 mil 891 ingresos; Matamoros, 17 mil 121; El Chaparral, 17 mil 279 migrantes; Nuevo Laredo, 11 mil 225; Mexicali, 7 mil 790, y Piedras Negras, mil 286. El mayor número de menores de edad entró por Ciudad Juárez, (7 mil 601 niños y niñas); El Chaparral registró 7 mil 234 entradas de menores; por Matamoros, 5 mil 644; por Nuevo Laredo, 3 mil 585; por Mexicali, 3 mil 539, y por Piedras Negras llegaron 389 menores. En total, son 27 mil 992 menores los que se encuentran en México esperando su resolución de asilo en Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración indicó que, aunque la mayoría de estas personas son de origen centroamericano, y de ellos la mayor parte provienen de Honduras, también hay cubanos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, brasileños, panameños y uruguayos, así como gente de República Dominicana, Ecuador, Belice, Paraguay o Trinidad y Tobago. Esta política de retorno por parte de Estados Unidos inició en Tijuana, Baja California, en enero de 2019, de manera unilateral, pero fue en junio de ese mismo año, tras los acuerdos migratorios a los que llegaron Estados Unidos y México, cuando la situación se convirtió en un asunto bilateral y se extendió a otros puntos fronterizos entre ambos países.

