Detienen a presidente de Yaitepec, habitantes bloquean paso a Juquila

-La detención fue alrededor de las 3 de la tarde, según versiones

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Aunque la Fiscalía del Estado aun no lo confirma, según versiones el presidente municipal de Santiago Yaitepec Roberto Salinas Santiago, fue detenido esta tarde por diversos delitos.

En respuesta, los habitantes de ese municipio ya iniciaron un bloqueo en la carretera que conduce a Juquila, el principal santuario religioso de Oaxaca.

El edil habría sido detenido en la ciudad de Oaxaca en las oficinas de sus abogados, acusado de varios delitos, que aun no han sido confirmados por la fiscalía.

Hay que recordar que a principios de diciembre se vivieron momentos de mucha tensión entre Yaitepec y Juquila por la disputa del pedimento, incluso se habló de una mujer muerta en el desalojo que hizo la policía estatal, cuando habitantes de Yaitepec mantenían tomado el pedimento.

Hasta el momento, hay un comunicado que circula en redes sociales, presuntamente de los habitantes de Yaitepec en donde responsabilizan al Gobernador, Secretario de Gobierno y Fiscal, de lo que pase en su pueblo pues ellos emprenderán una jornada de lucha por la detención de su presidente municipal.

Cabe mencionar que el detenido entró en funciones el primero de enero 2020.

