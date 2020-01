Confirma fiscalía detención del edil de Yaitepec, por robo con violencia

Redacción

A través de un comunicado, la fiscalía General de Oaxaca, confirmó la detención del presidente municipal de Santiago Yaitepec, Juquila, Roberto Salinas Santiago, quien fue trasladado inmediatamente al reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, para ser puesto a disposición del juez penal que lo requiere.

A continuación el comunicado:

Aprehende Fiscalía General a edil de Santiago Yaitepec, como probable responsable del delito de robo con violencia

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de enero de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cumplimentó una orden de aprehensión contra el presidente municipal de Santiago Yaitepec, identificado como R. S. S., por su probable responsabilidad del delito de robo con violencia moral a las personas en agravio de P. A. C., P. Z. C., A. G. S., J. L. V. G. D. y L. S. cometido en noviembre de 2019, en la zona conocida como El Pedimento, región de la Costa.

La detención del munícipe la efectuaron integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones este 30 de enero de 2020 y será presentado ante la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía General logró determinar la probable responsabilidad del imputado, por lo cual cumplimentó la orden de aprehensión efectuada en la región de Valles Centrales, asentada en la causa penal 558/2019.

Tras su detención y con estricto apego a la ley, el imputado será llevado a audiencia ante el Juez de Control, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes atenten contra la paz social, sin distinción de personas y se apropien del patrimonio de la sociedad o las personas.

