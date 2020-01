Con calendas y gastronomía típica, celebrarán el día de la lengua indígena en Valle

-Asegura el supervisor de la zona 130, que con estas actividades culturales se busca rescatar el legado que dejaron sus antepasados y que la responsabilidad de todo, es la preservación de la lengua materna.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Con la finalidad de celebrar el día internacional de la lengua indígena, maestros, alumnos y autoridades municipales, ya se preparan para participar en distintos eventos programados para el 21 de febrero como la tradicional calenda, además de programas culturales y exposiciones gastronómicas, así lo dio a conocer Rogelio Pérez Alonso, Supervisor de la zona escolar 130 en Valle Nacional.

Ahí mismo indicó por qué en la cabecera municipal, ya se ha perdido en su totalidad la lengua materna y explicó que se debe a la diversidad cultural que absorben las personas, que se van a radicar a otros lugares o a otros países, por lo que dijo que con estas actividades se busca rescatar la lengua chinanteca, pues señaló que las nuevas generaciones ya no la hablan porque no hay quien les enseñe y mucho menos, poder conversar a través de este lenguaje que sigue siendo característico de este municipio.

De esta manera explicó que serán 19 escuelas de educación preescolar, 15 primarias y 2 de educación inicial, quienes participarán en este recorrido por la calle principal de Valle Nacional, con el fin de reforzar su lengua indígena, además de que se busca que el Chinanteco sea parte del hablar diario en esta sociedad y añadió, que en la gastronomía se piensa rescatar los platillos originales, enfocándose en las propiedades que son saludables y además sustentables, que se cocina con los ingredientes naturales de la región.

De esta manera hace extensa la invitación para que la ciudadanía participe en estas actividades culturales, pues dijo que rescatar y preservar la lengua indígena es responsabilidad de todos, ya que es parte de un legado de los ancestros y herencia para las futuras generaciones.

