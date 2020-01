Arranca Rey Magaña construcción de preescolar en Loma Santa Fe

-Pobladores, maestros y alumnos agradecen al edil y al presidente de la República por este beneficio, que contribuirá en la educación de esta comunidad.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Después de una espera de más 15 años, este jueves los habitantes de la comunidad de Loma Santa Fe por fin atestiguaron el inicio de la construcción de un aula del centro de educación preescolar “Lázaro Cárdenas”, una obra que sin duda era muy esperada por los habitantes de este lugar, para que por fin sus hijos pudieran contar con una escuela digna, por lo que agradecieron al Gobierno Federal al ser beneficiarios del programa “La escuela es Nuestra”, hecho que se pudo lograr con la participación de todos.

Ahí mismo el Director de este centro educativo Edgar de la Cruz Juan, agradeció al presidente municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, por ser parte de este proyecto, además de que se lograra esta gestión y por la aportaciones que otorgara desde el ayuntamiento municipal, para que este proyecto se culmine sin contratiempos.

Por su parte el Edil comentó que debe existir la coordinación entre escuela padres de familias y gobierno, tal y como lo está haciendo esta comunidad, para que pueda existir mayor coyuntura para poder trabajar en conjunto y sacar los trabajos adelante, por el bien de la niñez que hoy en día requieren mejores condiciones para sus estudios.

Mencionó que la educación es fundamental en su gobierno, por lo que informó que en la próxima asamblea sobre la priorización de obras, externará a las autoridades auxiliares la importancia de invertir para mejorar las infraestructuras de las escuelas, ya que como son ellos los que manejan sus propios recursos, dijo que ojalá y puedan interesarse en el tema educativo, por el bien de las nuevas generaciones para que de esta manera, puedan contar con mejores salones en sus escuelas.

Cabe mencionar que la comunidad de Loma Santa Fe de apenas 200 habitantes que se dedican 100% a la agricultura, es una de las comunidades que se encuentra con mayor grado de marginación, a pesar de su cercanía con la cabecera municipal, lo que ha ocasionado que la mayoría de sus pobladores vivan en extrema pobreza.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario