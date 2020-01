A través de “escaparate artesanal”, buscan reactivar economía entre artesanos

-Textiles, productos tallados en madera, jabones artesanales y bisutería, son algunos de los productos que podrán encontrar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves se dio el banderazo de lo que será el “Escaparate Artesanal”, en donde se buscan reactivar la economía entre los artesanos del municipio y entre el sector restaurantero.

El Jefe de Turismo y Emprendedores José Roberto Villamil, dijo que esta iniciativa surge entre el sector comercial y las autoridades, a través de la exposición y venta de productos artesanales, en su mayoría textiles, productos tallados en madera, jabones artesanales y bisutería, buscan reactivar la economía ente este sector.

El escaparate artesanal, será itinerante y se va a instalar en algunos hoteles y restaurantes del municipio, con los artesanos que están en el padrón de Tuxtepec, quienes se van a estar rotando para que presenten sus productos artesanales.

Aunque aun no acuerdan en que fechas se estará este escaparate, esperan que sea en días festivos y así sean más las personas que acudan a este eventos y aumenten las ventas entre este sector.

Actualmente hay alrededor de 70 artesanos en el padrón de Tuxtepec, no únicamente de este municipio, si no de la región.

