A pesar de no contar con una meta, IEEA trabaja en la incorporación

-Llaman a los adultos a acudir a las plazas comunitarias y centros de estudios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Coordinadora del IEEA en la zona 2014, Teresa de Jesús Lara Peña, señaló que a pesar de que no tengan una meta establecida, ya están trabajando en la incorporación de las personas adultas que no han terminado sus estudios de primaria y secundaria.

Señaló que en la región tienen 7 plazas comunitarias, así como varios centros de estudios, y los adultos mayores que quieran acudir para recibir su certificado tanto de primaria, como de secundaria, pueden acudir, ya que los horarios son flexibles.

Por lo tanto, a pesar de que no tienen metas, invitó a las personas a acudir a estos espacios; además reiteró que están visitando los municipios de la región con la con la finalidad de reunirse con los presidentes, y coordinar la entrega de documentos para todos aquellos que terminen sus estudios.

La Coordinadora, puntualizó que demás, entre otras actividades que están realizando son certificar a algunas personas que están privadas de su libertad, pero que terminaron su educación básica a través de los círculos de estudios, además de que les entregaron material educativo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario