Trump firma el T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el proyecto de ley del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), durante una ceremonia en la Casa Blanca.

El republicano destacó que se logró reemplazar un acuerdo desastroso, en referencia al TLCAN.

Así mismo señaló que durante su administración se logró crear 7 millones de nuevos empleos.

Como un avance en la implementación del nuevo tratado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) firmaron este martes un memorando de colaboración.

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, destacó la naturaleza histórica del memorándum en la víspera de la firma del T-MEC.

“Estos dos días, estas dos firmas, quedarán por siempre en la historia comercial de nuestras dos grandes naciones. El acuerdo de mañana también apoyará su creciente clase de científicos e ingenieros, quienes han sido instrumentales en hacer de México un centro manufacturero de clase mundial”, declaró Ross.

La firma del memorando, que tiene el objetivo de acelerar y facilitar el otorgamiento de patentes en ambos países, sucedió en la sede de la Secretaría de Economía de México entre Juan Lozano, director del IMPI, y Andrei Iancu, director del USPTO y subsecretario estadounidense de Comercio de Propiedad Intelectual.

Al afirmar que el T-MEC es el acuerdo comercial con la protección más robusta de propiedad intelectual jamás firmado por Washington, Iancu mencionó que el artículo 20.15 del tratado demanda la cooperación entre las oficinas de patentes de los países socios.

La protección de la propiedad intelectual ha sido uno de los puntos centrales en la negociación del T-MEC que inició de manera formal en mayo de 2017 para reemplazar al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que está en vigor desde 1994.

Por esta razón, la American Chamber of Commerce (AmCham) en México ha capacitado a 2 mil oficiales en el 70 por ciento de las aduanas, además de destruir 13 millones de productos apócrifos, informó su presidente Jorge Luis Torres durante el evento.

“En el México que todos queremos no hay cabida para la piratería, para la corrupción y para la impunidad“, comentó el representante de la organización, que reúne a 1.450 empresas a nivel nacional.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, argumentó este martes que “México está preparándose para asumir los retos” de innovación y protección de propiedad intelectual que aborda el T-MEC.

Además del memorando, también recordó que está impulsando la nueva Ley de Propiedad Industrial, que fue presentada el mes pasado en el Senado y cuya discusión y aprobación se espera este año.

