Se fugaron tres reos del Reclusorio Sur, uno de ellos es operador del Chapo Guzmán

Agencias

Esta mañana la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó sobre la evasión de tres internos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Se tratan de Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud; así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa.

Víctor Manuel Félix Beltrán, alias ‘El Vic‘, identificado como principal operador financiero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y vinculado con los hijos del narcotraficante que cumple su sentencia en Estados Unidos.

Las autoridades informaron que los procesos penales de los internos se llevaban ante juzgados federales y sobre ellos pesa solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado carpeta de investigación por los hechos ocurridos y están en curso las indagaciones y de igual forma se ha establecido comunicación con la Fiscalía General de la República.

Al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Sur se activó el protocolo de evasión, consistente en el cierre de accesos y salidas, la búsqueda y verificación de las personas en las instalaciones, dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se inicia, además, la carpeta de investigación correspondiente y se lleva a cabo el monitoreo de cámaras al interior y exterior del centro junto con personal del Ministerio Público.

También se implementó un operativo de búsqueda en las colonias cercanas con elementos de la SSC, así como desde las cámaras del C5 y se notificó a autoridades federales, con quienes existe coordinación permanente.

