Rafael Nadal cae en los cuartos de final del Abierto de Australia

MILENIO

Rafel Nadal, número uno del mundo, fue incapaz de remontar a Dominic Thiem, quien se impuso en los cuartos del final del Abierto de Australia por 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (8/6) para firmar su primera victoria en Gran Slam sobre el español y de paso dejarlo sin semifinales.

Thiem, cinco del orbe, ganó los primeros tres sets para poner en aprietos al manacorí. En los dos primeros sets, Nadal había logrado romper el servicio del austríaco, pero éste logró en cada ocasión recuperarlo y ganar el tie break.

Nadal perdió su tranquilidad habitual en un momento del partido. Tras un punto largo, superó el tiempo establecido para sacar y recibió una advertencia, cuando el marcador era 3-2 y 30/30 en el segundo set.

Al término de un partido de una rara intensidad, tanto física como emocional, el austríaco de 28 años, que había perdido ante Nadal las dos últimas finales de Roland Garros, se clasificó para su primera semifinal en Melbourne, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev (7º).

Thiem y Nadal se habían enfrentado trece veces, y si el austríaco había ganado cuatro de esos duelos, Nadal se había impuesto en los cinco en los que se habían medido en el marco de un torneo de Grand Slam, incluidas las dos últimas finales de Roland Garros.

