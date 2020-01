Quitarán a los ambulantes de Tuxtepec, al menos por un día

-A partir de febrero, buscan que al menos un día no haya ambulantes en el centro, con la finalidad de cambiar la imagen

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Diariamente el centro de la ciudad es un caos, tanto por los ambulantes, pero también por la gran cantidad de automovilistas que circulan y lo que provoca una mala imagen para todo aquel que arribe a Tuxtepec, situación que están buscando cambiar, y retirar de las calles a los ambulantes, al menos por un día.

Y es que entre los mismos ambulantes ya está circulando la versión de que un día al mes se van a retirar de las calles, y ocupar este tiempo para hacer limpieza y así ir mejorando la imagen de la ciudad.

Personal al interior del ayuntamiento, confirmó que el área de comercio busca que a partir del mes de febrero, los ambulantes se retiren de las calles, para que la ciudadanía pueda hacer sus compras de manera tranquila.

Podría ser el próximo miércoles cuando en Tuxtepec, después de tantos años no haya más ambulantes, al menos por un día; aunque aún falta acordar esto con una de las asociaciones que representan a un grupo de ambulantes.

Además de que también quieren sumar al comercio formal, para que les done quizáspinturas y así mejorar la imagen de las banquetas.

Son alrededor de 900 los ambulantes los que diariamente venden sus productos, obstruyendo las banquetas, parte de la calle y hasta bloqueando la entrada a algunos comercios; ahora buscan que al menos un día al mes la ciudadanía tenga una imagen diferente del centro de la ciudad.

Y es que la última vez que la ciudadanía vio el centro sin ambulantes fue durante el año 2013, durante las campañas electorales, cuando el entonces candidato Antonio Sacre, anunció el retiro de los ambulantes como una de sus propuestas, sin embargo solo quedó así en propuestas.

